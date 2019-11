CORR.FIO., Comune irritato da Commisso su Mercafir

Secondo il Corriere Fiorentino, non tira aria leggera in Comune. Le parole di Rocco Commisso, il quale ieri in conferenza stampa ha fissato la cifra che è disposto a spendere per i terreni della Mercafir, hanno irritato non poco. Palazzo Vecchio, infatti, sa bene che il prezzo non si basa su scelte politiche ma su criteri oggettivi decisi da una perizia obbligatoria. Se il tycoon si è detto disposto a sborsare 6 milioni, il costo di cui si parlava ai tempi dei Della Valle si aggira attorno 15-20 milioni. Inoltre - si legge - non tramonta l'ipotesi Campi Bisenzio, con il Comune campigiano che nei giorni scorsi ha contattato la Fiorentina ribadendo la propria disponibilità a trattare sull’area di 38 ettari.