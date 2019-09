CORR.FIO., Chiesa un modello per i suoi "fratelli"

Come sottolinea stamani il Corriere Fiorentino, quello di Federico Chiesa è un modello da seguire per i più giovani. Ad esempio Castrovilli, la sorpresa d'inizio stagione (LEGGI QUI), titolare davanti al miglior marcatore dello scorso anno Benassi. Oppure Sottil, talento capace di colpire Montella e che con Chiesa condivide ruolo e dimestichezza col pallone tra i piedi. Poi Ranieri, una risorsa, abile nel ricoprire sia il ruolo di terzino che di centrale e pronto a ripartire dopo la prestazione incolore di Genova. Infine Venuti, in cerca della grande occasione successivamente alle tante esperienze lontano da Firenze, dove tutto è iniziato nel 2004.