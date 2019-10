CORR.FIO., Chiesa cerca il sorriso anche in campo

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, con i ringraziamenti per i tanti auguri di buon compleanno ricevuti, Federico Chiesa ha finalmente interrotto il suo silenzio sui social. L'attaccante, infatti, non postava una sua foto in maglia viola su Instagram da tempo. L'amarezza - si legge - per il cartellino giallo per la presunta simulazione a Brescia, con tanto di successiva multa, è già alle spalle. E dopo aver ricevuto anche gli auguri del presidente Rocco Commisso, il classe '97 ha voglia di sdebitarsi, magari regalando al tycoon la sua prima vittoria al Franchi.