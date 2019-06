CORR.FIO., Ansia dei dipendenti: "Che ne sarà di noi?"

Come riporta il Corriere Fiorentino, le circa trecento persone che lavorano presso la sede viola di viale Fanti - tra centro sportivo e store ufficiali - attende con ansia l'arrivo di Rocco Commisso per capire cosa ne sarà del proprio futuro. Gran parte di loro è assunta dalla società gigliata, altri collaborano in maniera indiretta o tramite terzi. Per quanto riguarda il reparto marketing sono iniziati nuovi progetti, così come non è da escludere che possano essere rinnovati anche i negozi ufficiali.