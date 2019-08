CORR. SPORT-STADIO, Tutto grazie alle mogli

Tutto merito di Caterina, Cathrine, Wahiba e Melissa: è il potere silezioso delle donne, anzi delle mogli. Queste sono le donne che hanno contribuito alla costruzione della nuova Fiorentina e che hanno convinto i propri mariti ad accettare la Fiorentina: da Boateng a Ribery passando anche per il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso che ieri in conferenza ha ribadito il concetto: "Non sarei qui se non fosse per mia moglie". Come scrive il Corriere dello Sport sono state tutte decisive nella scelta dei mariti.