CORR. SPORT-STADIO, Salviamo Chiesa

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola stamani se la prenda tutta Federico Chiesa anche se la questione che lo tira in ballo non è affatto positiva. Si parla della crisi di un talento che è il futuro dell'intera Nazionale. Dopo le parole del ct Mancini: "Ora Chiesa metta la testa sul suo lavoro, sta pagando un'estate complicata", troppo presto per farne un caso. Un inizio di stagione non particolarmente brillante per il classe '97 che ha subito l'estate di mercato particolarmente travagliata. Una sola chiave: il rinnovo. Il ragazzo ha un contratto di tre anni in scadenza nel 2022 a 1,8 milioni a stagione. Commisso è pronto ad offrirgli il doppio e aggiungerebbe anche una bella fascia al braccio che sancisca la reciproca volontà di farne una bandiera. Due i passaggi decisivi per il rinnovo: che ci sia la volontà del ragazzo e il ruolo fondamentale che può svolgere Montella, ovvero certezze dal punto di vista tattico.