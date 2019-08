"Rocco l'ultimo sforzo". Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze): "L'esterno brasiliano in prestito alla Fiorentina. Caceres sorpassa Tonelli: può firmare un biennale. E Pradè aspetta segnali dai Pozzo per regalare De Paul ai tifosi". Intanto è fatta per lo scambio Biraghi-Dalbert.