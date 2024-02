CORR.SPORT-STADIO, Obbligati. Il monito di Italiano

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in prima pagina fa campeggiare la scritta: "Obbligati". Il riferimento è a Empoli-Fiorentina e al fatto che per la squadra di Italiano non esiste altro risultato se non la vittoria al Castellani. In più c'è il tabu per i viola che hanno battuto una sola volta gli azzurri da quando in panchina c'è Italiano, il quale ad Empoli non ha mai vinto neanche quando era a La Spezia. "Tutti devono dare qualcosa di più", ha detto alla vigilia della sfida il tecnico viola mettendosi probabilmente in cima a quel "tutti". Ora conta solo il presente e la Fiorentina deve strappare una vittoria ad Empoli.