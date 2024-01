CORR.SPORT-STADIO, Non solo Faraoni. Kean-Vargas...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non solo Faraoni per la Fiorentina. Il Corriere dello Sport - Stadio parla degli altri movimenti di mercato della società viola a meno di una settimana dalla Supercoppa, puntando i riflettori su due obiettivi primari: Moise Kean e Ruben Vargas. L'attaccante della Juventus è il sogno almeno nell'immediato, per poi a giugno fare un'altra mezza rivoluzione nel parco attaccanti. Anche ieri sono andati avanti i contatti tra l’entourage del giocatore e la società viola: Kean ha messo la squadra viola in cima ai suoi interessi.

Il fronte resta intanto caldo anche per Rubén Vargas dell’Augsburg, il giocatore che da ieri ormai si è guadagnato in modo netto il primo posto all’interno delle gerarchie viola per il ruolo di esterno offensivo: congelata (se non del tutto tramontata) la pista Ngonge e in attesa di novità da parte del Tottenham su Gil (gli Spurs ancora non hanno dato una risposta alla Fiorentina circa la possibilità di aprire al prestito), è lo svizzero il nome su cui l’area tecnica viola è pronta a dirottare la parte più consistente del suo tesoretto per gennaio. Possibile offerta da 8 milioni di euro nei prossimi giorni, magari entro la Supercoppa.