CORR.SPORT-STADIO, La Viola dal dentista con Beltran

© foto di Federico De Luca

"La Viola dal dentista", titola in prima pagina stamani il Corriere dello Sport - Stadio a proposito della sfida contro l'Atalanta in programma stasera per la Fiorentina. Torna Lucas Beltran, un ritorno importante dal 1' per la squadra di Italiano.

L'argentino è il grimaldello viola, quanto mai utile da una posizione ibrida che non lo fa essere né attaccante e né centrocampista, ma piuttosto un trequartista di base per sottrarsi alla superiorità fisica dei marcatori avversari e da lì ricoprire ruolo e compiti appunto ora del centrocampista che suggerisce e ora dell’attaccante che finalizza. La responsabilità non sarà tutta sulle sue spalle ma dopo il periodo di adattamento ora l'ex River è diventato centrale per la Fiorentina.