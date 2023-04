CORR.SPORT-STADIO, Gol del Franchi. In più di 100mila

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Gol del Franchi", è il titolo con cui il Corriere dello Sport - Stadio apre stamani in prima pagina: da Gasperini alla Sampdoria, 130mila tifosi per trascinare la Viola fino al termine di aprile. È caccia al biglietto a partire dalla partita di domani contro l'Atalanta fino all'ultima del 30 del mese, e se la media resterà attorno ai 33mila spettatori medi si supereranno ampiamente le 100mila presenze al Franchi.

Questo - conclude poi il quotidiano all'interno delle sue pagine - fa capire anche perché il club viola non voglia lasciare l'impianto per i due anni richiesti per il restyling da parte del Comune di Firenze: Commisso spinge affinché si trovi una soluzione differente, non è solo una questione di soldi ma anche della spinta che l'ambiente può dare dal punto di vista sportivo.