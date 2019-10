CORR-SPORT-STADIO, Giro di Boa. 1ª senza FR7

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Giro di Boa". La prima partita senza Franck Ribery vedrà infatti protagonista l'ex Sassuolo, che proprio contro la sua ex squadra tornerà in campo dal 1° minuto. Alla Fiorentina mancherà il proprio leader, il faro che in questo inizio campionato aveva illuminato la squadra di Montella. Non sarà facile per lui restare in forma, così come non sarà facile per la Fiorentina sopperire alla sua assenza.

Per farlo, Montella si affiderà all'esperienza di Boateng, favorito su Vlahovic per una maglia da titolare. Per il ghanese dopo l'inizio con il botto col gol al Napoli sono arrivati solo spezzoni di gara senza mai riuscire davvero ad incidere. In totale per lui in Serie A sono stati finora 167' con un solo gol. Ma questa sera avrà la possibilità di rifarsi.