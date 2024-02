CORR.SPORT-STADIO, C'è Belotti: "Gallo, svegliali"

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio lancia in prima pagina Andrea Belotti con il titolo: "Gallo, svegliali". È la carta di Italiano per ripartire nella rimonta ad un posto in Champions League: il Gallo titolare contro il Frosinone per poi andare a Bologna e giocare con l'Empoli in quella che sarà una settimana decisiva per la Fiorentina. Belotti potrebbe essere la scossa che serve ad una squadra con un solo punto conquistato nel 2024: lui cerca il gol numero 110 in Serie A e vuole spazzare via un anno e mezzo a Roma senza grandi risultati.