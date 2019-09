CORR. SPORT, Ribery dall'inizio sfida Ronaldo

Non poteva mancare dal primo minuto contro la Juventus. Franck Ribery, il campione che ha lavorato anche a centro sportivo chiuso, aveva segnato quella data sul calendario: sarà la sfida con l'altro titolatissimo del campionato italiano, il fenomeno Cristiano Ronaldo. Il francese ha un piccolo primato da vantare ovvero quello di non aver mai perso contro i bianconeri in cinque sfide senza però riuscire mai a segnare. Forse questa sarà la volta buona, quel che è certo è che a Montella è bastato poco per capire che fosse l'uomo giusto a cui affidare il proprio reparto offensivo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.