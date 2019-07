CORR. SPORT, Pezzella corteggiato ma resterà

German Pezzella può andare finalmente in vacanza, visto che dopo le vicissitudini con la Fiorentina dovrà smaltire anche la rabbia per la semifinale persa con il Brasile in Copa America e per una lunga stagione in cui ha raccolto insomma poche soddisfazioni. Come scrive il Corriere dello Sport in edicola, sul suo futuro, dalla fine della stagione tormentata in viola, si rincorrono voci di mercato e, allora, la possibilità che se ne andasse da Firenze era forte, soprattutto per aver preso posizione in una querelle società-Pioli che aveva disturbato non poco la dirigenza. Ma con il cambio societario Pezzella è stato inserito nella lista dei giocatori intorno ai quali creare la nuova Fiorentina anche se il capitano non sarà a Moena (avendo appunto finito ora la sua stagione).