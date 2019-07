CORR. SPORT, Milan: ecco l'offerta per Veretout

Il Milan è pronto alla rivoluzione a centrocampo. Maldini e Boban sono pronti a mettere a segno il doppio colpo Bennacer e Veretout. Come scrive il Corriere dello Sport l'offerta per il centrocampista francese della Fiorentina sarebbe di 13 milioni più il cartellino dell'argentino Lucas Biglia. I viola, dal canto loro, vogliono solo 25 milioni cash ma il centrocampista ex Lazio è ben gradito da mister Vincenzo Montella, così come l'uruguagio Diego Laxalt.