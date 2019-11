CORR. SPORT, Il riscatto di Vlahovic. Adesso...

Prima doppietta in Serie A per Dusan Vlahovic domanica scorsa. Il talento serbo ha scavalcato tutti gli altri millennial "fermi" a quota 1 gol come Eddie Salcedo e Amad Traoré. L'ex Primavera viola quando ha segnato con la squadra di Montella, in due occasioni, ha sempre fatto una doppietta e anche contro il Cagliari non si è smentito dando seguito al dato iniziato contro il Monza. Cercherà di trovare più spazio da qui in avanti, ma per il momento ha già vinto il "dualismo" con Pedro, l'acquisto più costoso dell'era Commisso. A riportarlo è il Corriere dello Sport.