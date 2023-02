CORR. SPORT, Dalla paura alla rimonta: la serata viola

"La duecentesima partita europea della Fiorentina si è trasformata in un’altra vittoria e in un’altra qualificazione- scrive il Corriere dello Sport, che parla di una partita dalle emozioni forti. La grande paura in iniziale, con venti minuti di "terrore puro" coincisi coi due gol del Braga, in vantaggio al 15' con Castro e capace di Raddoppiare con Djalò al 35'. Dopo lo smarrimento è arrivata la reazione, con la rimonta partita poco prima del 40' con Rolando Mandragora, prima di arrivare al caso della serata europea a inizio ripresa, col gol non-gol di Arthur Cabral prima convalidato dalla goal line technology e poi annullato da revisione Var. Poco male per i viola, che hanno completato la rimonta con Riccardo Saponara e poi col 3-2 -stavolta inattaccabile- di Cabral.

La Fiorentina vince alla sua duecentesima in Europa e stacca il pass per gli ottavi: -Non era mai successo nella sua storia che riuscisse a vincere 6 partite di fila nelle competizioni europee come è accaduto in Conference League- scrive il Corriere.