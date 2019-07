CORR. SPORT, Chiesa ha scelto la pace ma ora...

Anche il Corriere dello Sport svela i retroscena del duro confronto tra Chiesa e Joe Barone. La visita a Wall Street con l'intervista davanti al canale tv è stato il punto di snodo tra pace e scontro, seta e acciaio, scrive Massimo Basile dall'America. Il giocatore aveva due possibilità: non presentarsi e rompere o parlare da giocatore delle Fiorentina. Chiesa ha scelto la seconda via pur dicendo "Affronteremo il futuro come una famiglia". In realtà non è in discussione la stagione, Barone è stato chiaro, ma il rinnovo del contratto sul quale le parti si metteranno al lavoro con calma. Trattativa dura, ma nessuno conosce ancora il potere persuasivo di Commisso o l'ostinazione di Chiesa. Però intanto il caso andava chiuso.