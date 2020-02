CORR. SPORT, Castrovilli: "Sogno la 10. Obiettivi..."

Gaetano Castrovilli ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, questa mattina in edicola. Il centrocampista viola ha parlato del suo arrivo, tre anni fa, a Firenze affermando che il suo sogno è stato fin da subito quello di restare in viola. Un passaggio anche relativo agli obiettivi, con il classe '97 che non si nasconde: "Vorrei portare la Fiorentina in Champions League, magari davvero prima di tre anni". E infine una battuta sul numero di maglia che il giocatore indossa attualmente, l'8, scelto a suo dire anche perché lo aveva Kakà al Real Madrid, anche se in futuro Castro spera di vestire il suo numero preferito: il 10.