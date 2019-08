CORR. SPORT, Berge si allontana. Demme resiste

L'arrivo di Pulgar andrà ad alleggerire il pressing per Berge. La richiesta del Genk per il belga è di almeno 25 milioni, il che, malgrado la disponibilità al trasferimento del giocatore, ha frenato i viola. Non tramonta invece la pista che porta a Diego Demme, centrocampista del Lipsia, ma c'è da limare la richiesta di 8 milioni del club tedesco. A riportarlo è il Corriere dello Sport - Stadio.