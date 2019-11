CORR. FIORENTINO, Zurkowski, mastino polacco

Il Corriere Fiorentino parla di Szymon Żurkowski e del suo probabile impiego dal 1' contro il Verona domenica prossima. Per la sua esuberanza fisica e la sua dedizione al lavoro al centro sportivo qualcuno dice che ricorda un militare. Due decisioni prima di arrivare a Firenze gli fanno onore: l'essere rimasto con il Gornik per evitarne la retrocessione, e l'aver preferito la Fiorentina alla Juventus per non fare un doppio salto in avanti.

Con le assenze di Pulgar e Castrovilli una maglia dovrebbe andare proprio al giovane polacco, che con l'Entella ha giocato praticamente tutta la partita. Montella ha voluto testare i progressi del centrocampista, a cui il tecnico chiede più possesso palla e meno spinta. E a Verona avrà con tutta probabilità la sua occasione di metterli in mostra.