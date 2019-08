CORR. FIORENTINO, Viola per Pedro tanti ostacoli

Per un cileno che arriva, Pulgar, un brasiliano che infiamma il mercato dei viola, Pedro. Il Fluminense, come riporta Corriere Fiorentino, è forte di una clausola da 50 milioni, ma possiede solamente il 50% del cartellino visto che l'altra percentuale è di un gruppo di impresari. Prima di parlarne però Pradè dovrà sciogliere il nodo Simeone per il quale si parla di Lazio, per il passato del padre, e di Cagliari, ma sono trattative tutte da imbastire.