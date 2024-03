CORR.FIORENTINO, Un doppio sold-out in vista

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino riporta le lunghe code online per acquistare un biglietto per Fiorentina-Milan e come con tutta probabilità ci sarà il tutto esaurito al Franchi sabato sera. Già a fine giornata ieri si stimava la presenza di circa 30mila persone: il segnale di quanto la città abbia voglia di stringersi attorno alla squadra in un momento così delicato.

Quella di sabato insomma sarà l’ennesima serata dalle emozioni forti: il minuto di silenzio prima del match, un video che sarà trasmesso sul maxischermo e che ripercorrerà i momenti più belli vissuti da Barone nei suoi quattro anni e mezzo da dirigente della Fiorentina, gli striscioni e forse una coreografia in curva Fiesole e poi, perché nonostante tutto il pallone tornerà a rotolare, la spinta per provare a trascinare alla vittoria Biraghi e compagni. Poi con l'Atalanta per la Coppa Italia è previsto un altro sold-out.