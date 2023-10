CORR.FIORENTINO, Stop Kayoàde. Salta Lazio e Juve

"Male, non malissimo". Così il Corriere Fiorentino riassume la situazione legata a Michael Kayode, il cui report dopo l'infortunio subito contro il Cukaricki è stato condiviso nella serata di ieri. Le lacrime e il dolore fortissimo avevano fatto temere il peggio, invece si tratta di una distorsione di medio grado in assenza però di lesioni ossee e legamentose significative.

Traduzione: 15 giorni di stop. Il che vuol dire che salterà sicuramente sia Lazio che Juventus, un guaio per Italiano che già deve fare i conti con un reparto in difficoltà e che sembra maledetto visti i tanti infortuni. È come se il fato avesse deciso di punire i viola per un mercato che, proprio là dietro, si era chiuso portando con sé più di un punto interrogativo.