"Rocco cala il suo asso". Titola così in edicola stamani il Corriere Fiorentino sulle parole di Rocco Commisso nella conferenza stampa di ieri di presentazione degli sponsor. Il presidente della Fiorentina ha annunciato come la sua azienda Mediacom verserà nelle casse della Fiorentina solo multipli di 5 milioni: "Non ho comprato la Fiorentina per hobby. Sono qui per vincere" dice il patron viola.