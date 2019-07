CORR. FIORENTINO, Pradè vende quasi tutti

Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo ds viola Daniele Pradè. Prima cedere, poi acquistare, scrive il Corriere Fiorentino, che dalle parole del ds viola prova ad analizzare la Fiorentina che verrà. I viola partiranno da un modulo base che sarà il 4-3-3, con un Vincenzo Montella che darà il massimo, senza margini di fallimento. Il ds viola ha fatto molta chiarezza sui reali obiettivi di mercato in casa Fiorentina: gli impossibili da raggiungere sono Inglese, Pavoletti e Borja Valero. Il ds non si è nascosto dicendo anche quali sono i nomi che piacciono: da Bennacer a de Paul passando per Biglia e anche su un possibile ritorno di Viviano. Infine il giornale sottolinea anche la dedica speciale che il ds viola ha voluto fare a capitan Astori ricordando un aneddoto molto commovente tra lui e Davide quando portò quest'ultimo a Firenze.