CORR. FIORENTINO, No del Ninja ma Drago resta

Quella di ieri per la Fiorentina è stata una giornata in chiaroscuro: se da un lato c'è stata la schiarita sul portiere, dall'altro è sfumato definitivamente Radja Nainggolan. Il belga ha sciolto ogni dubbio scegliendo il Cagliari nonostante la corte ferrata della Fiorentina che ci ha provato. Il ds viola ha comunque definito il rinnovo di Dragowski: il polacco prolungherà fino al 2023 con uno stipendio ritoccato a un milione. I nomi più caldi: per il centrocampo rimane Diego Demme, mentre per l'attacco persiste la pista dello svincolato Fernando Llorente. Lo scrive il Corriere Fiorentino.