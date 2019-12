CORR. FIORENTINO, Montella tenta con i senatori

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino spiega come, oltre ai demeriti di Vincenzo Montella in panchina, la Fiorentina stia facendo i conti con una rosa costruita male, e priva di alcune figure di riferimento invece necessarie. E se le alternative tattiche in questo momento scarseggiano, almeno sarà possibile per il tecnico provare ad invertire la rotta aggrappandosi ad alcuni senatori assenti di recente, tutti sulla via del recupero: da Badelj a Boateng, recuperato, passando per Pezzella (tornato ad allenarsi con mascherina) fino al Ribery sulla via della guarigione. Nonostante la piazza spinga per l'esonero, Montella prova a tener duro.