CORR. FIORENTINO, Le domande sul nuovo stadio

Nardella e il nuovo stadio in 48 mesi, e in dieci punti. Questo quanto proposto ieri dal sindaco di Firenze, anche se il Corriere Fiorentino oggi in edicola, nella sua analisi, fa sapere che ancora nessun progetto è stato presentato a Giacomo Lucibello, presidente. Però c'è il contributo di Firenze Parcheggi nella realizzazione dei posteggi, cosa che permetterà un risparmio di tempo (e soldi, circa 10 milioni) alla Fiorentina. Il nodo però, si legge, sta nel trasferimento della Mercafir che costo avrà? Basterà la cifra di acquisto (dovrebbe presto arrivare una perizia da 13-17 milioni) per innescare il tutto? Queste ed altre, le domande cui attendono tutti, non solo l'autore dell'articolo, una risposta.