CORR. FIORENTINO, Entro 10/8 vertice ACF-Comune

Sulle pagine del Corriere di Fiorentino questa mattina appare una lunga intervista a Michele Uva, consigliere speciale di Palazzo Vecchio, che ha parlato proprio del nuovo stadio a Firenze. Dal 2017 Uva è anche vicepresidente Uefa e nell'intervista afferma come abbia già parlato con il Sindaco Dario Nardella per iniziare la pianificazione dei tempi di un'eventuale operazione. Prima del 10 agosto è in programma un primo vertice tra il club e il Comune a cui parteciperà anche Uva in cui verrà buttata giù una prima road map.