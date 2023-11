CORR.FIORENTINO, Derby d'Europa. Rischio baratro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Dicono che la vera forza non stia nel non cadere, ma nel sapersi rialzare". Scrive così il Corriere Fiorentino a proposito della situazione della Fiorentina a poche ore dalla partita contro il Bologna. Il baratro non è ancora mai stato conosciuto da quando è arrivato a Firenze Vincenzo Italiano: mai perse quattro partite di fila.

Ma al Franchi arriva una delle squadre più in forma del campionato, reduce da 10 partite senza sconfitta. Sfruttando il ritorno della curva Fiesole, la spinta dei (circa) 30mila attesi al Franchi, e sperando di ritrovare la versione migliore di giocatori chiave come Bonaventura e Nico Gonzalez, Italiano spera di rilanciarsi. Ci sono partite che non si possono sbagliare, quella col Bologna è una di queste.