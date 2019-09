CORR. FIORENTINO, Commisso: "Chiesa per sempre"

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino riporta le parole di ieri in conferenza stampa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sottolineando come la società ha assicurato di non aver ricevuto offerte ufficiali per il giocatore, in ogni caso le avrebbe rifiutate. «È uno dei talenti del nostro settore giovanile, vedremo anno dopo anno. Non possiamo parlare sempre di lui» ha aggiunto Joe Barone. Fra la proprietà e la famiglia Chiesa non c’è stato un contatto, né per parlare della permanenza né per intavolare trattative di rinnovo. Incontri all’orizzonte non ce ne sono, si vedrà strada facendo se si creeranno i presupposti giusti. Oggi Federico è impegnato con la Nazionale, questo campionato culminerà con gli Europei. «Commisso in futuro vorrà avere sempre più giocatori italiani, legati al territorio» ha continuato Pradè, discorso alimentato da Barone soprattutto sui tanti giovani del vivaio arrivati in prima squadra.