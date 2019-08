CORR. FIORENTINO, Cholito, tempo scaduto

"Cholito, tempo scaduto". Questo il titolo che il Corriere Fiorentino dedica questa mattina alla cessione di Giovanni Simeone alla corte del Cagliari. L'amore con Montella non è mai sbocciato ed ormai il giocatore aveva capito di essere diventata la terza scelta come centravanti. Nel nuovo contratto ha voluto inserire una clausola rescissoria a suo favore. Al Cholito resta l'amarezza di essere stato ceduto senza altri appelli, come invece nonostante tutto ancora si aspettava.