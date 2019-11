CORR. FIORENTINO, 2 maglie per 4 pretendenti

Sulle pagine del Corriere Fiorentino viene analizzato il tema centravanti. L'ultima volta che Montella lo ha usato è stato alla prima giornata di campionato contro il Napoli quando l'Aeroplanino ha schierato Dusan Vlahovic titolare. Da quel momento il centravanti è sparito nell'ombra della coppia Chiesa-Ribéry. Con il Parma a chi toccherà? Secondo il quotidiano toccherà al classe 2000, che però fino all'ultimo sarà in ballottaggio con Boateng. Il serbo ha visto la svolta della sua stagione nella doppietta realizzata al Monza in Coppa Italia. L'atro ballottaggio vede Ghezzal e Sottil, con l'algerino secondo il quotidiano leggermente avanti. Entrato bene in partita a Sassuolo l'ex Leicester si candida per l'esordio da titolare. Quattro uomini per due maglie.