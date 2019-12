CORR. FIORE., Montella non è l'unico colpevole

Il Corriere Fiorentino getta subito un occhio sulla classifica della Fiorentina che, dopo il 4-1 subito contro la Roma, fa ancora più paura. Ieri sera - si legge - è infatti andato in scena un thriller ad alta tensione, e non una commedia tipo "Vacanze di Natale". Ma sarebbe troppo semplice porre solo l'allenatore sul banco degli imputati. Non resta che sperare che sotto l'albero di Natale vengano posate almeno un paio di belle sorprese di mercato, altrimenti per Montella o qualsiasi altro tecnico sarà dura.