CORR. FIOR., Per Veretout serve di più

Capitolo Veretout: Milan, Roma e Napoli offrono contropartite: sono lontani dai 25 milioni richiesti. Il francese rischia di dover andare a Moena. Intanto Montella scrive ai tifosi: ripartiamo uniti. Sono i titoli del Corriere Fiorentino che sottolinea come in questa corsa al centrocampista la Roma sia avvantaggiata solo nel gradimento del francese al quale il club offre 3 milioni di ingaggio ma tra i due club resta alta la distanza tra offerta e richiesta. Così come non soddisfa l'interessamento di ieri anche del Lione che avrebbe messo sul tavolo poco meno di 20 milioni.