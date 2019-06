CORR. FIOR., "Call me Rocco" e ritorna l'entusiasmo

"Call me Rocco e scatta l'entusiasmo" è uno dei titoli del Corriere Fiorentino che ripercorre la giornata fiorentina e mette in luce un nuovo rapporto, più diretto, che vuole Rocco Commisso con i tifosi e la stampa. "Chiamatemi Rocco, lo fanno anche i miei 4.500 dipendenti. Pensa che quando sono arrivato negli States mi volevano cambiare il nome in Rocky, ma io gli ho detto: “No, mio padre e mia madre mi hanno chiamato Rocco e io sono Rocco, sempre Rocco!!!”. Lo dice con orgoglio, sottolinea in continuazione le sue origini italiane e calabresi. "Ragazzi sono nato in italia questo è l’importante. Marina di Gioiosa Ionica l’ho lasciata e sono tanto orgoglioso del mio paese, i parenti che c’ho sono importanti. Non sono tanti (e lo dice con la "t" tutta calabrese, ndr ). Vorrei portare orgoglio ai gioiosani". Ma ciò che conta ora, per Rocco, è entrare in sintonia con i fiorentini il più velocemente possibile. Così il primo giorno a Firenze è anche un assaggio di ciò a cui dovremo abituarci almeno durante l’inevitabile luna di miele iniziale che permetterà a Commisso e ai suoi dirigenti di impostare la rotta per la Fiorentina che verrà. Selfie, autografi, pacche sulle spalle con i tifosi: Rocco cerca il rapporto diretto con la gente, lo incoraggia. E vuole che tutti lo abbiano: "Turn the camera on my people — dice rivolto ai giornalisti ricordando a tutti che il suo mestiere è quello della televisione e della comunicazione — guarda quanta gente c’è qua". Il coro di risposta è immediato: "Rocco, Rocco, Rocco, Rocco".