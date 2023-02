CORR. FIO., Viola ora chiamati ad invertire la rotta

L'incontro di ieri tra tifosi e squadra è servito per caricare i giocatori in vista dell'importante partita di stasera, ma oltre a ciò è risultato utile anche per chiarire i malumori esternati dopo la sconfitta interna contro il Bologna e spiegare meglio il perché di una trasferta che sarà disertata dalle associazioni del tifo. I viola sono chiamati a invertire la rotta, anche per affrontare nel migliore dei modi il ritorno sul palcoscenico europeo in programma la prossima settimana con la trasferta di Braga. Europa League da una parte (la Juve affronterà il Nantes), Conference dall’altra, la gara dello Stadium di stasera sarà decisa anche dalle scelte dei due allenatori, entrambi chiamati a programmare la gestione delle risorse in vista di un tour de force decisivo da 5 gare in venti giorni