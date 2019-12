CORR. FIO., Tra fretta e troppi no: le ragioni del crollo

Sul Corriere Fiorentino viene ripercorsa in breve la strada che ha portato al crollo della Viola targata Montella. A cominciare da un mercato estivo svolto all'insegna della fretta, mista a tante difficoltà nell'arrivare a obiettivi come De Rossi, Nainggolan, Tonali, Politano e De Paul. Tutto ciò ha imposto operazioni sul fil di lana alla Ghezzal. E alcune scommesse andate più o meno a vuoto, ad esempio Badelj o Boateng. Senza parlare dell'investimento su Pedro, la cui quasi totale assenza dal campo non gli ha permesso di esprimersi come sperato. Da aggiungerci anche la gestione della questione Chiesa, la quale ha portato problematiche che Montella ha provato ad arginare insieme ai risultati deludenti dell'avanzamento del classe '97 nel ruolo di punta.