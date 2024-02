CORR.FIO, Situazione Nico. Italiano potrebbe rischiare

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino parla di Fiorentina-Frosinone come di una partita delicatissima per Italiano alle prese anche con la gestione degli acciaccati. La situazione Nico Gonzalez, per esempio, richiede delle riflessioni perché schierarlo dall'inizio significherebbe chiedere all'argentino una piccola forzatura visto che fin qui non ha giocato ancora più di mezzora. In caso di panchina, starebbe di nuovo a Sottil. L'altro grande dubbio riguarda Bonaventura che paga ancora l'infortunio di Roma e con l'umore nero. Il ballottaggio per lui è con Beltran.