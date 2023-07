CORR.FIO, Maleh e gli altri: c'è un prezioso tesoretto

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola sottolinea come la Fiorentina si stia muovendo sul mercato facendo quadrare i conti col bilancio. Ha un indice di liquidità più che in regola e non a caso, a differenza di club come Inter e Roma (tanto per citarne un paio), non ha bisogno di vendere prima di acquistare anche se dopo le cessioni di Maleh (riscattato dal Lecce per 5,5 milioni), Rasmussen (finito al Brondby per circa 3 milioni) e Zurkowski, che lo Spezia ha riscattato per poco più di 3 milioni, sono arrivate anche le cessioni di Igor e Terzic. Un prezioso tesoretto, aspettando Amrabat.