CORR. FIO., Male i primi tempi: troppi i gol presi

Il 42% dei gol subiti dalla Fiorentina sono arrivati nei primi tempi. Il dato evidenziato dal Corriere Fiorentino serve a far riflettere, come ha ricordato lo stesso Rocco Commisso, che non è più ammissibile approcciare male la partita per cercare di rimediare in seguito. Domenica i viola non sono mai scesi in campo nei primi 45 di gioco, ma la tendenza è ormai questa anche nelle altre gare disputate. La batosta per 5-2 della Sardegna Arena deve però far riflettere perché i numeri raccontano di 8 gol su 19 incassati tra il 15' e il 45': troppi davvero per una squadra che vuole puntare all'Europa.