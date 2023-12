CORR.FIO, L'ultima al Franchi prima del restyling: i numeri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Domani la gara conclusiva dell’anno solare segnerà anche la fine di un’era dello stadio: come riporta il Corriere Fiorentino oggi, a gennaio è previsto il via al restyling e quindi non sarà mai più come prima. I numeri raccontano un’altra annata positiva, cominciata con un girone di ritorno sprint oltre a un percorso netto verso due finali di coppa, riavviata in questa stagione con un rendimento ancora più positivo che ha spinto i viola in zona Champions.

Nello scorso campionato su 19 gare casalinghe i viola hanno avuto una media di 32.200 spettatori, settimo dato della serie A, mentre in queste prime 8 partite al Franchi il totale dei 240.009 presenti ha portato la media praticamente a quota 30mila e all’ottavo posto nazionale. Numeri che confermano un sostegno mai venuto meno a una squadra capace di migliorarsi anno dopo anno, fino alla chiusura di un anno solare nel quale i 67 punti totali frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, valgono il sesto posto in serie A dietro a Inter, Napoli, Juventus, Milan e Lazio ma davanti a Bologna, Roma, Atalanta, Monza, Torino e Sassuolo.