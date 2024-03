CORR.FIO, Il punto su Arthur e Nico: l'argentino è stanco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino scrive che stasera a Bergamo ci sarà aria da derby vista la rivalità che con il tempo si è instaurata tra Fiorentina e Atalanta. Chi perde non sarà perduto per la zona Champions ma le giornate passano, i punti a disposizione diminuiscono e cadere adesso significa aver molto meno tempo a disposizione per rialzarsi. Il problema un po’ per tutte e due sarà la gestione delle forze e, quindi, la scelta degli uomini.

Italiano per esempio deve fare i conti soprattutto con le condizioni tutt’altro che brillanti di Arthur e Nico Gonzalez. Il primo è sempre alle prese con i postumi della distorsione alla caviglia rimediata a Torino mentre l’argentino nelle ultime uscite è parso particolarmente stanco. Per questo non ci sarebbe da sorprendersi se dovesse partire dalla panchina anche se una decisione, così come per il regista brasiliano, sarà presa soltanto stamani.