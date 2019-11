CORR. FIO., I viola sono Ribery-dipendenti

E' una Fiorentina Ribery-dipendente quella che si è vista in questo avvio di campionato. Come scrive il Corriere Fiorentino con lui in campo i punti sono stati 12 in 7 partite, 1,71 di media a gara. Ma non finisce qui: con il Genoa i viola erano sotto 2-0 prima del suo ingresso dopodiché si è giunti al 2-1. Discorso opposto per il match contro la Sampdoria in cui la gara era condotta per 2-0 e, dopo la sua sostituzione, è stato incassato il 2-1. Con l'Atalanta la clamorosa rimonta che ha portato al 2-2 finale è avvenuta con Ribery fuori dal terreno di gioco così come il gol vittoria di Immobile nella sfida contro la Lazio. Nel complesso 5 sfide senza Ribery titolare, 4 punti totali con una media di 0,8 a partita. Decisamente troppo poco.