CORR. FIO, Giorni decisivi per mercato ed Euorpa

"Crocevia, bivio, settimana decisiva. Modi di dire spesso abusati eppure, analizzando il momento della Fiorentina, stavolta è davvero così. Da domani, a giovedì primo settembre. Dal Twente, alla chiusura del mercato. Sette giorni nei quali i viola si giocano (almeno) mezza stagione e che potrebbero cambiare il volto della squadra". Questo il commento del Corriere Fiorentino in merito ai prossimi giorni di fuoco per i viola, un incipit che serve per parlare sia della sfida del Gorish Vest stadium sia del mercato, le cui trame verranno chiarite anche dall'eventuale passaggio del turno. Il Corriere prova anche a cimentarsi in una formazione tipo per domani, con Terracciano in porta, difesa con Venuti e Biraghi esterni, in mezzo assieme a Milenkovic dovrebbe tornare Igor, mentre in mezzo al campo Amrabat e Duncan daranno il cambio a Mandragora e Maleh. Dubbi in attacco, coi ballottaggi sulle fasce (Sottil e Nico Gonzalez in vantaggio) e per il ruolo di centravanti (Cabral pare in vantaggio su Jovic).