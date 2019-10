CORR. FIO., Domenica saranno 35.000 i presenti

Continua a crescere l'entusiasmo intorno alla Fiorentina e a Rocco Commisso. Secondo quanto riportato da il Corriere Fiorentino questa mattina sarebbero circa 35.000 gli spettatori previsti per la sfida di campionato tra i viola e la Lazio all'Artemio Franchi. Un dato che conferma una volta di più come i tifosi gigliati vogliano stare vicini alla propria squadra in un momento di grande cambiamento, ma anche di ricostruzione e quindi di speranza per il futuro.