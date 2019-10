CORR. FIO., Domani il primo vero scontro diretto

Il primo vero scontro diretto. Si tratta sostanzialmente di questo quando il Corriere Fiorentino scrive al suo interno di Fiorentina-Lazio, sfida tra due squadre con gli stessi punti in classifica e con le stesse ambizioni di arrivare ad un piazzamento europeo. All'Artemio Franchi ci sarà infine anche Rocco Commisso. Il patron dei viola sarà infatti in tribuna ad assistere al match che vedrà all'opera dall'inizio con ogni probabilità Chiesa e Ribery, ma anche due ex Lazio come Badelj e Caceres.