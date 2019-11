CORR. FIO., Chiesa, Montella e le scelte di Commisso

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino c'è un editoriale a firma Ernesto Poesio. Con la nuova proprietà, si legge, sono cambiate le coordinate verso cui indirizzare le proprie frustrazioni per la tifoseria della Fiorentina. E se prima i colpevoli sedevano sempre in tribuna (Della Valle, Corvino, Cognigni) adesso il dito è invece puntato contro il campo. Gli annunci di inizio anno, accettati, stanno prendendo forma e i due che al momento stanno passando maggiormente da colpevoli (Chiesa e Montella) sono frutto di scelte estive presidenziali. Il caso Chiesa, in particolare, è paradossale. "Sarà una bandiera", aveva detto Commisso. Una di quelle a mezz'asta, pronte a volar via alla prima folata di vento. Commisso ha sempre sostenuto di voler imparare in fretta, tanto che l'autore dell'articolo gli consiglia di farlo "fast, fast, fast".